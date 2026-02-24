Минобороны отчиталось об ударах по объектам военной инфраструктуры Украины

Армия России нанесла удары по украинской военной инфраструктуре. Об этом говорится в сводке военного ведомства о ходе специальной военной операции (СВО).

В частности, были поражены объекты транспортной и энергетической инфраструктуры Украины. Они использовались в интересах ВСУ, подчеркнули в Минобороны.

Совокупные суточные потери украинских войск на всех участках линии боевого соприкосновения превысили тысячу человек.

Российские войска продолжают наступление по всем направлениям в зоне проведения СВО. 24 февраля — в годовщину начала СВО — Минобороны сообщило об установлении контроля над населенным пунктом Риздвянка в Запорожской области.