Минобороны России заявило о контроле над Риздвянкой в Запорожской области

Российская армия взяла под контроль Риздвянку в Запорожской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, село занято в результате наступления российской группировки войск «Восток». Кроме того, бойцы нанесли поражение формированиям трех бригад и двух штурмовых полков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Верхняя Терса, Любицкое, Барвиновка, Чаривное в Запорожской области и Великомихайловка в Днепропетровской области.

По данным Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки до 170 военнослужащих, 4 боевые бронемашины и 18 автомобилей.

Ранее сообщалось, что группировка войск «Север» заняла Харьковку в Сумской области. До этого стало известно о контроле над селом Покровка.

22 февраля украинские военные аналитики признали, что российские войска смогли продвинуться вблизи трех населенных пунктов Донбасса: Платоновки, Бондарного и Приволья.