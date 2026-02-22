DeepState: ВС России продвинулись вблизи Платоновки, Бондарного и Приволья

Российские войска в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине смогли продвинуться вблизи трех населенных пунктов Донбасса (украинской название — Донецкая область). Такую ситуацию на линии боевого соприкосновения признали украинские военные аналитики сервиса DeepState.

«Противник продвинулся вблизи Платоновки, Бондарного и Приволья», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Армия России пробила оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) по трассе к Славянску. Общая площадь нового продвижения составила до 3,5 квадратного километра.

До этого Минобороны РФ отчиталось о контроле над селом Сухецкое Покровского района Донецкой народной республики (ДНР).