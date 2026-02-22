Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:10, 22 февраля 2026Бывший СССР

На Украине признали продвижение ВС России

DeepState: ВС России продвинулись вблизи Платоновки, Бондарного и Приволья
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине смогли продвинуться вблизи трех населенных пунктов Донбасса (украинской название — Донецкая область). Такую ситуацию на линии боевого соприкосновения признали украинские военные аналитики сервиса DeepState.

«Противник продвинулся вблизи Платоновки, Бондарного и Приволья», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Армия России пробила оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) по трассе к Славянску. Общая площадь нового продвижения составила до 3,5 квадратного километра.

До этого Минобороны РФ отчиталось о контроле над селом Сухецкое Покровского района Донецкой народной республики (ДНР).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина подверглась массированной атаке

    Венгрия и Словакия обещают отключить электричество Украине. Появилась весомая причина

    СССР мог построить Большой адронный коллайдер первым. Почему под Протвином зарыли миллиарды и забыли о них

    На Украине признали продвижение ВС России

    Стало известно о коррупционной схеме в ВСУ

    Момент ухода под лед «буханки» с китайскими туристами на Байкале попал на видео

    На Украине предупредили ВСУ о цели весеннего наступления ВС России

    Россиянам рассказали об опасности приема горячих ванн

    Появились подробности теракта во Львове

    В зоне СВО ответили на слухи о смертельной опасности Telegram

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok