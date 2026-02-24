На популярном у россиян курорте питоны устроили заплыв по улицам

На Бали с приходом сезона дождей по улицам начали плавать питоны

На Бали начался сезон дождей: улицы оказались затоплены настолько, что люди сплавляются по ним на лодках. Об обстановке на популярном курорте Telegram-каналу Mash рассказали проживающие там россияне.

С наступлением сезона дождей в пляжных районах острова ввели наивысший уровень погодной опасности. Последние три дня дождь на индонезийском курорте идет без остановки. На фоне таких обильных осадков из берегов вышла река Бадунг. В близлежащих кабупатенах Бадунг, Джембрана и Гианьяр стремительно прибывает вода — на улицах она уже поднялась выше колен, из-за чего местные жители предпочитают взбираться на надувные лодки и сап-борды. Вместе с водой на улицы города выплыли змеи — питонов видят плывущими вдоль жилых домов в поисках укрытий.

Еще сильнее заливает излюбленные туристами Кута и Семиньяк, а в районе Санур на побережье уровень воды достиг 70 сантиметров. На пляже Легиан объявлена эвакуация. Подобных масштабов сезон дождей не принимал последние 15 лет. По данным канала, на Бали в данный момент остается около 18 тысяч туристов из России и 35 тысяч российских эмигрантов.

В середине февраля под водой оказалось 16 департаментов на юго-западе Франции. Из берегов вышли реки Гаронна и Шаранта. Свои дома покинули больше 1,6 тысячи граждан. Наводнение грозило в том числе и знаменитым замкам Луары. Убытки от наводнения исчисляются миллиардами евро.