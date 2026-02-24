ДШРГ «Русич» объявила о разрушении идеологического состава русофобской Украины

Итог четырех лет специальной военной операции (СВО) — разрушение «идеологического состава русофобской Украины». Так о годовщине СВО высказались представители диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич», сообщение опубликовано в Telegram.

Как объявили бойцы подразделения, в ходе спецоперации Украина потеряла поколение мужчин, которых годами натравливали против России. ДШРГ «Русич» «без сантиментов» отметила, что за четыре года СВО «сотни тысяч наследников [Степана] Бандеры мертвы или искалечены».

Мы уничтожаем не братьев славян, а бандеровцев — будущее новой искусственной нации, сотни тысяч представителей которой уже уничтожены. И на Украине остаются люди, которые стали заложниками режима ДШРГ «Русич»

