Российский боец рассказал о страхе в первый день СВО

Ветеран СВО Терзиян: В первый день операции было страшно до мурашек

В первый день специальной военной операции военному, Герою России Сергею Терзияну было страшно до мурашек. Об этом он рассказал Газете.Ru.

По словам бойца, он помнит, что в день начала спецоперации он и его подразделение двигалось колонной и попало под артиллерийский обстрел. Свое состояние он описал фразой «это было страшно, аж мурашки пошли».

«Я прямо отчетливо помню свою первую ночь. Я на дежурстве, в темноте. Мысли мешаются, идет внутренняя борьба с собой», — рассказал об испытанном страхе ветеран спецоперации.

