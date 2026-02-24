Реклама

08:45, 24 февраля 2026Россия

Российский боец рассказал о страхе в первый день СВО

Ветеран СВО Терзиян: В первый день операции было страшно до мурашек
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В первый день специальной военной операции военному, Герою России Сергею Терзияну было страшно до мурашек. Об этом он рассказал Газете.Ru.

По словам бойца, он помнит, что в день начала спецоперации он и его подразделение двигалось колонной и попало под артиллерийский обстрел. Свое состояние он описал фразой «это было страшно, аж мурашки пошли».

«Я прямо отчетливо помню свою первую ночь. Я на дежурстве, в темноте. Мысли мешаются, идет внутренняя борьба с собой», — рассказал об испытанном страхе ветеран спецоперации.

Ранее Герой России, генерал-майор Сергей Липовой рассказал о новой особенности боев в зоне СВО.

