Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:47, 24 февраля 2026Бывший СССРЭксклюзив

Боец в зоне СВО рассказал о победе

Замкомандира Комаров: Победа — это признание Украиной, что ее стравили с Россией
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Истинная победа в ходе Специальной военной операции (СВО) — это признание Украиной, что ее стравили с Россией для начала конфликта. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил заместитель командира 810-й бригады морской пехоты, подполковник Иван Комаров, кавалер четырех орденов Мужества.

«Для меня победа — когда они осознают, что нас стравили. Когда мы Украину обнимем и отмоем от этой грязи. Я надеюсь, что мы еще будем жить в мире, как раньше. Недаром говорят: после драки дружба крепче», — отметил офицер.

Комаров добавил, что ему по-человечески жалко этот народ: «Но не мы виноваты в том, что произошло. Была угроза нашей безопасности. Мы вынуждены были действовать. Вот и все».

Замкомандира 810-й бригады также рассказал о случаях пленения военных из Вооруженных сил Украины. Он указал, что многие из них хотят остаться в России и попали на фронт не по своей воле.

Ранее постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Дмитрий Полянский заявил, что корень нынешних сложностей Украины нужно искать во вмешательстве западных государств в ее внутриполитические события. Дипломат отметил, что решающее значение имела открытая поддержка Западом антиконституционного вооруженного государственного переворота, который привел к началу необратимых процессов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стала известна причина нападения подрывника на сотрудников ДПС в Москве

    Экономика России оказалась под угрозой из-за одного фактора

    Раскрыты подробности сексуальной жизни в царской России

    Названа выдавшая местонахождение инсценировавшей свою смерть экс-чиновницы деталь

    Зеленский поставил Орбана в один ряд с Путиным и Лукашенко

    На популярном у россиян курорте питоны устроили заплыв по улицам

    Дочери отказались общаться с бывшим принцем Эндрю после его ареста

    Айза в третий раз вышла замуж и показала свадебные фото

    Шедевры русских классиков продадут за миллиард рублей

    Умерла звезда «А зори здесь тихие» Ирина Шевчук

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok