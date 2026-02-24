Замкомандира Комаров: Победа — это признание Украиной, что ее стравили с Россией

Истинная победа в ходе Специальной военной операции (СВО) — это признание Украиной, что ее стравили с Россией для начала конфликта. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил заместитель командира 810-й бригады морской пехоты, подполковник Иван Комаров, кавалер четырех орденов Мужества.

«Для меня победа — когда они осознают, что нас стравили. Когда мы Украину обнимем и отмоем от этой грязи. Я надеюсь, что мы еще будем жить в мире, как раньше. Недаром говорят: после драки дружба крепче», — отметил офицер.

Комаров добавил, что ему по-человечески жалко этот народ: «Но не мы виноваты в том, что произошло. Была угроза нашей безопасности. Мы вынуждены были действовать. Вот и все».

Замкомандира 810-й бригады также рассказал о случаях пленения военных из Вооруженных сил Украины. Он указал, что многие из них хотят остаться в России и попали на фронт не по своей воле.

Ранее постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Дмитрий Полянский заявил, что корень нынешних сложностей Украины нужно искать во вмешательстве западных государств в ее внутриполитические события. Дипломат отметил, что решающее значение имела открытая поддержка Западом антиконституционного вооруженного государственного переворота, который привел к началу необратимых процессов.