Полянский: Корень проблем Украины нужно искать во вмешательстве Запада

Корень нынешних сложностей Украины нужно искать во вмешательстве западных государств в ее внутриполитические события. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.

«Как мы все с вами понимаем, корень проблем сегодняшней Украины необходимо искать в бесцеремонном вмешательстве стран Запада во внутриполитические события в этой стране в 2013-2014 годах, включая протесты на Майдане в Киеве», — сообщил он.

Полянский отметил, что решающее значение имела открытая поддержка Запада антиконституционного вооруженного государственного переворота, приведшего к началу необратимых процессов, которые можно наблюдать в настоящее время.

Ранее чрезвычайный полномочный посол России Константин Долгов заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский после заявлений о причастности России к развязыванию третьей мировой войны должен приехать в «кандалах» в Москву и сдаться. Он отметил, что именно Украина и Европа толкают мир к глобальному конфликту, а Россия пытается его предотвратить.