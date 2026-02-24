Реклама

Зеленскому посоветовали приехать в кандалах в Россию

Посол Долгов: Зеленский, обвинивший РФ в начале мировой войны, должен сдаться
Варвара Кошечкина
Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский, обвинивший Россию в развязывании третьей мировой войны, должен приехать в «кандалах» в Москву и сдаться. Об этом заявил чрезвычайный полномочный посол России Константин Долгов в беседе с изданием «Газета.Ru», отреагировав на слова Зеленского о том, что Россия якобы развязывает глобальную войну.

«Сдаться ему посоветую, сдаться нам. Приехать в кандалах, в наручниках в Москву. Это оптимальный вариант для него. Чем раньше, тем лучше. И для Украины хорошо, и будет для народа Украины», — отметил он.

По его словам, именно Украина и страны Европы, которые поддерживают позицию Киева, толкают мир к глобальной напряженности, а Россия пытается ее предотвратить. «Очевидно совершенно, что главная опасность мировой безопасности миру и стабильности сегодня — это киевский режим, который вооружается Западом, в первую очередь европейскими странами», — заключил посол.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина будет производить больше дронов и наносить больше ударов по России.

