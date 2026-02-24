Реклама

Зеленский анонсировал новые удары по России в годовщину СВО

Зеленский: Украина будет производить больше дронов и наносить удары по России
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Yauhen Yerchak / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Украина будет производить больше дронов и наносить больше ударов по территории России. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в видео, приуроченном к годовщине начала СВО, оно опубликовано в Telegram.

«Просто осознайте: Украина прошла путь от точки, когда нам передавали бронежилеты, до точки, когда мы сами делаем более 3 миллионов FPV-дронов за год», — заявил он.

По словам Зеленского, этого недостаточно и Украина будет «делать больше».

Ранее Зеленский потребовал от Запада подписать гарантии безопасности для Украины. По его словам, в приложении к гарантиям от США прописана поставка оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ), численность которых составит 800 тысяч человек.

Украинский лидер также подчеркнул, что западные партнеры могут помочь Киеву в финансировании контрактной основы для военнослужащих ВСУ.

