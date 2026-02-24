Боец в зоне СВО рассказал о самом трудном эпизоде в освобождении Курской области

Замкомандира 810-й бригады Комаров рассказал о трудном эпизоде в Курской области

Заместитель командира 810-й бригады морской пехоты, подполковник Иван Комаров, кавалер четырех орденов Мужества раскрыл подробности одного из самых трудных эпизодов боев в Курской области. Об этом рассказал в интервью «Ленте.ру».

«В августе 2024 года мы с небольшой группой офицеров попали в окружение. Перед этим за сутки прошли марш более тысячи километров, вступили в бой с колес и толком не успели освоиться. Только заняли позиции в поселке — и туда сразу заходят четыре украинские колонны, по десять единиц техники в каждой. Сидим в здании, наблюдаем. Смотрю — ребята в необычной форме. Понимаю: спецназ! Два батальона», — рассказал военный.

Я снял все на телефон, отправил «наверх». Сначала не поверили, но быстро среагировали. Спросили мое мнение. Я сказал: наводите авиацию и артиллерию прямо на нас Иван Комаров заместитель командира 810-й бригады морской пехоты, подполковник, кавалер четырех орденов Мужества

Комаров добавил, что российские военные несколько часов сидели под огнем, передавали координаты, корректировали удары. Он подчеркнул, что противник не понимал, почему по нему бьют так точно. В итоге российские части успешно пошли на прорыв.

В бою затрофеили два «Страйкера» и один «Кугуар». На одном из них я лично с замом по вооружению выехал. Повесили флаг морской пехоты, чтобы свои узнали Иван Комаров заместитель командира 810-й бригады морской пехоты, подполковник, кавалер четырех орденов Мужества

«Два раза по нам били FPV, но мы все равно дошли. На блокпосту наши сначала даже не поверили — не могли понять, что трофейная техника едет. А потом, уже при разборе, нашли у убитых солдат противника телефоны с фотографиями макетов населенных пунктов курского приграничья», — резюмировал Комаров.

9 февраля автор Telegram-канала «Старший пограннаряда» рассказал, что российские бойцы из различных родов войск помогают друг другу на границе Курской области. Блогер пояснил, что российский регион защищают как пограничники, так и бойцы Воздушно-десантных войск. По его словам, «не раз "полосатые" приходили на выручку "зеленым", и наоборот». Вероятно, речь идет о поддержке, связанной с отражением попыток ВСУ прорваться в область.