Боец в зоне СВО рассказал о самом трудном эпизоде в освобождении Курской области

Заместитель командира 810-й бригады морской пехоты, подполковник Иван Комаров, кавалер четырех орденов Мужества раскрыл подробности одного из самых трудных эпизодов боев в Курской области. Об этом рассказал в интервью «Ленте.ру».
«В августе 2024 года мы с небольшой группой офицеров попали в окружение. Перед этим за сутки прошли марш более тысячи километров, вступили в бой с колес и толком не успели освоиться. Только заняли позиции в поселке — и туда сразу заходят четыре украинские колонны, по десять единиц техники в каждой. Сидим в здании, наблюдаем. Смотрю — ребята в необычной форме. Понимаю: спецназ! Два батальона», — рассказал военный.
Я снял все на телефон, отправил «наверх». Сначала не поверили, но быстро среагировали. Спросили мое мнение. Я сказал: наводите авиацию и артиллерию прямо на нас
Комаров добавил, что российские военные несколько часов сидели под огнем, передавали координаты, корректировали удары. Он подчеркнул, что противник не понимал, почему по нему бьют так точно. В итоге российские части успешно пошли на прорыв.
В бою затрофеили два «Страйкера» и один «Кугуар». На одном из них я лично с замом по вооружению выехал. Повесили флаг морской пехоты, чтобы свои узнали
«Два раза по нам били FPV, но мы все равно дошли. На блокпосту наши сначала даже не поверили — не могли понять, что трофейная техника едет. А потом, уже при разборе, нашли у убитых солдат противника телефоны с фотографиями макетов населенных пунктов курского приграничья», — резюмировал Комаров.
9 февраля автор Telegram-канала «Старший пограннаряда» рассказал, что российские бойцы из различных родов войск помогают друг другу на границе Курской области. Блогер пояснил, что российский регион защищают как пограничники, так и бойцы Воздушно-десантных войск. По его словам, «не раз "полосатые" приходили на выручку "зеленым", и наоборот». Вероятно, речь идет о поддержке, связанной с отражением попыток ВСУ прорваться в область.