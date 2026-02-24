Реклама

Более 100 рейсов задержали в аэропорту на юге России

Россияне провели ночь в аэропорту Сочи из-за задержек более 100 рейсов
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Более 100 рейсов на прилет и вылет задержали в аэропорту Сочи. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Уточняется, что ситуация связана с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Ограничения в воздушной гавани были введены 23 февраля с 18:30. Их сняли только в восемь утра следующего дня. В результате 70 рейсов до аэропорта Сочи и еще 40, вылетавших из него, перенесли.

Некоторые самолеты также направили на другие аэродромы. Так произошло, например, с рейсом авиакомпании «Россия», направлявшимся из Новосибирска до Сочи, — в итоге борт сел во Владикавказе. Сообщается также, что пассажиры провели ночь в аэропорту на юге России из-за задержек. Им не предоставили ни еды, ни отеля, вынудив спать на полу.

Вечером 23 февраля в аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Это было связано с беспилотной опасностью.

