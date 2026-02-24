Брат погибшего во время мастурбации актера покончил с собой

Актер Роберт Кэррадайн покончил с собой на фоне биполярного расстройства

Актер Роберт Кэррадайн, известный по роли в фильме «Джанго освобожденный», совершил самоубийство. Об этом сообщает портал Deadline.

Представителю знаменитой актерской династии Кэррадайн был 71 год. Известно, что он долгое время страдал биполярным расстройством. Близкие актера решили открыто рассказать о случившемся, чтобы привлечь внимание к заболеванию.

«Наш любимый отец, дедушка, дядя и брат Роберт Кэррадайн скончался. В мире, который порой кажется таким мрачным, Бобби всегда был маяком света для тех, кто его окружал», — говорится в заявлении семьи Роберта.

За свою яркую карьеру Кэррадайн снялся в популярных сериалах «Скорая помощь», «Автостопщики», а также серии комедийных фильмов «Месть полудурков». Последней его профессиональной работой стало шоу «Сомнение», вышедшее на телевидении в 2017 году.

В 2009 году стало известно о смерти брата Роберта Дэвида Кэррадайна, актера и мастера боевых искусств. Он умер по неосторожности во время мастурбации с практикой самоудушения. Тогда семья некоторое время пыталась скрыть подробности трагедии, однако СМИ быстро узнали настоящую причину ухода из жизни.