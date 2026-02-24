Реклама

22:42, 24 февраля 2026Мир

Бывший генсек Совета Европы пытался покончить с собой из-за Эпштейна

iNyheter: Экс-генсек Совета Европы Ягланд пытался покончить с собой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Турбьерн Ягланд

Турбьерн Ягланд. Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Бывший генеральный секретарь Совета Европы и экс-премьер Норвегии Турбьерн Ягланд пытался покончить с собой. Об этом сообщает портал iNyheter со ссылкой на источник.

По данным портала, возможная причина заключается в упоминании имени политика в материалах скандально известного американского финансиста Эпштейна. Отмечается, что политика госпитализировали неделю назад. В настоящее время он находится в больнице, его состояние оценивают как тяжелое.

Ранее конгрессвумен Анна Паулина Луна рассказала о постоянных проблемах в расследованиях дела Эпштейна. По ее словам, они начались еще при президенте Джордже Буше-младшем.

До этого стало известно, что Джеффри Эпштейн приезжал в ядерный центр России — город Саров — в 1998 году. В той же поездке принимал участие советник Билла Гейтса в Microsoft Натан Мирвольд.

