Части россиян пообещали сильные дожди и снегопады

Синоптик Шувалов: На Дальнем Востоке и юге РФ ожидаются сильные осадки

На этой неделе на Дальний Восток и южные регионы страны обрушатся сильные осадки в виде дождя и снега. Такую погоду части россиян пообещал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с агентством РИА Новости.

По информации синоптика, циклон западного происхождения, который в последние дни господствовал в регионах Центральной России, уходит на юг, где пройдут сильные осадки. Так, в Крыму они прогнозируются 24 и 25 февраля, а на Кубани и Северном Кавказе — 26 февраля.

Помимо этого, мощные осадки ожидаются на Дальнем Востоке. Так, продолжил Шувалов, с Японского моря на юг Курил поднимается достаточно существенный и очень глубокий циклон, а Амурская область 28 февраля окажется под властью очередного монгольского циклона. В результате на юге Курильских островов, в Южно-Курильске, выпадет до двух третей месячной нормы осадков — преимущественно в виде дождя, уточнил специалист. «На севере Курильской гряды, на юге Камчатки, на юге Сахалина — в основном в виде снега и тоже достаточно интенсивного, с количеством осадков до 10-20 сантиметров», — заключил он.

Ранее синоптик Евгений Тишковец заявил, что пик начавшегося в Москве снегопада придется на ночь на 25 февраля.