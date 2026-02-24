Синоптик спрогнозировал пик снегопада в Москве

Синоптик Тишковец: Пик снегопада в Москве прогнозируется в ночь на 25 февраля

Пик снегопада, начавшегося в столице 24 февраля, придется на ночь на 25 февраля. Соответствующий прогноз дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в разговоре с агентством РИА Новости.

«За день на московской метеостанции ВДНХ выпали три миллиметра осадков, в Тушино — два миллиметра, на Балчуге — четыре миллиметра, в Новой Москве, "Подмосковная" — пять миллиметров», — поделился информацией синоптик. Что касается Подмосковья, продолжил он, рекордсмены по количеству осадков — Можайск и Серпухов; в каждом из городов выпало по шесть миллиметров. «Снег продолжается и на пик выйдет в ночь на среду», — добавил эксперт.

Ранее коллега Евгения Тишковца, Михаил Леус, рассказал, что череда снегопадов в Москве сойдет на нет в середине недели.