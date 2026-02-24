Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:49, 24 февраля 2026Экономика

Назван срок окончания снегопадов в Москве

Синоптик Леус: Снегопад в Москве полностью прекратится в ночь на 26 февраля
Виктория Клабукова

Фото: Авилов Александр / АГН «Москва»

Череда снегопадов в Москве сойдет на нет в середине недели. Своим прогнозом со столичными жителями в Telegram-канале поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Нависший над Центральной Россией циклон, двигаясь к центру региона, тормозит и теряет активность. Если центр облачного вихря уже приблизился к Белоруссии, то передняя зона осадков только достигла западных и южных районов Подмосковья.

Снег, по словам синоптика, накроет столицу в 9-10 часов утра, но сильным не окажется. За сутки в мегаполисе выпадет 3-6 миллиметров снега: на севере региона его будет чуть больше, а на юге и западе осадки достигнут категории сильных, до 6-9 миллиметров.

В Москве обильнее всего снег будет валить в середине дня, примерно между 13-14 и 16-17 часами. Таким образом, сугробы в столице прибавят 2-4 сантиметра: в центре города снежный покров вырастет на 4-6 сантиметров, а на юге — 6-8 сантиметров. Впоследствии осадки начнут ослабевать, однако продолжатся на протяжении всей ночи и в среду, 25 февраля. Окончатся снегопады лишь в ночь на четверг, 26-го числа.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова пообещала москвичам, что сильные снегопады не повторятся в городе до конца февраля. Объем осадков, которые выпадут в столице на этой неделе, будет сравнимо меньше, чем в разгар мощнейших за зиму снегопадов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский обратился с просьбой к Трампу

    ЕС не смог ввести новые санкции против России и дать Украине огромный кредит. Кто помешал?

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    Захарова назвала условие урегулирования конфликта на Украине

    Россиянина арестовали за логотип Instagram

    Лукашенко захотел возобновить отношения с одной прибалтийской страной

    Назван срок окончания снегопадов в Москве

    Российский «Ураган» уничтожил командный пункт ВСУ с тайными ходами на СВО

    Российский боец рассказал о страхе в первый день СВО

    Российскую актрису избили в пабе двое мужчин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok