Назван срок окончания снегопадов в Москве

Синоптик Леус: Снегопад в Москве полностью прекратится в ночь на 26 февраля

Череда снегопадов в Москве сойдет на нет в середине недели. Своим прогнозом со столичными жителями в Telegram-канале поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Нависший над Центральной Россией циклон, двигаясь к центру региона, тормозит и теряет активность. Если центр облачного вихря уже приблизился к Белоруссии, то передняя зона осадков только достигла западных и южных районов Подмосковья.

Снег, по словам синоптика, накроет столицу в 9-10 часов утра, но сильным не окажется. За сутки в мегаполисе выпадет 3-6 миллиметров снега: на севере региона его будет чуть больше, а на юге и западе осадки достигнут категории сильных, до 6-9 миллиметров.

В Москве обильнее всего снег будет валить в середине дня, примерно между 13-14 и 16-17 часами. Таким образом, сугробы в столице прибавят 2-4 сантиметра: в центре города снежный покров вырастет на 4-6 сантиметров, а на юге — 6-8 сантиметров. Впоследствии осадки начнут ослабевать, однако продолжатся на протяжении всей ночи и в среду, 25 февраля. Окончатся снегопады лишь в ночь на четверг, 26-го числа.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова пообещала москвичам, что сильные снегопады не повторятся в городе до конца февраля. Объем осадков, которые выпадут в столице на этой неделе, будет сравнимо меньше, чем в разгар мощнейших за зиму снегопадов.