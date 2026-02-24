Дети звезды «Вороваек» разбились на санках

Дети бывшей певицы «Вороваек» Яны Павловой разбились во время катания на санках

Дети певицы Яны Павловой, известной по выступлениям в составе группы «Воровайки», разбились во время катания на санках в Оренбургской области. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации источника, трагедия произошла 22 февраля в селе Подгородняя Покровка. 22-летняя дочь и 10-летний сын артистки пошли гулять, взяв с собой из дома санки. Во время катания они упали с крутого оврага и получили травмы, несовместимые с жизнью. Оба ребенка Павловой погибли.

Издание уточняет, что обстоятельства произошедшего выясняются. Близкие семьи Павловой, которая сама родилась в Оренбургской области, открыли сбор средств в помощь певице.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал запретить в России шансон-группу «Воровайки». По его словам, только из-за одной песни «Хоп, мусорок» коллектив «можно спокойно отменять».