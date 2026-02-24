Еврокомиссия разозлилась на Орбана из-за Украины

Пиньо: ЕК продолжит попытки согласовать кредит в 90 млрд евро Украине

Европейская комиссия (ЕК) продолжит попытки утвердить 20-й пакет санкций против России и согласовать отправку кредита на сумму 90 миллиардов евро Украине. Об этом заявила представитель ЕК Паула Пиньо, передает Reuters.

«ЕК хотела объявить 24 февраля об утверждении кредита в 90 миллиардов для Украины (...). Мы подтверждаем, что этот вопрос остается на столе. Мы подтверждаем, что мы продолжаем работать над утверждением финансирования в 90 миллиардов евро и над 20-м пакетом санкций, и в этот раз мы это сделаем», — отметила представитель Еврокомиссии.

Пиньо указала, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен хотела объявить об утверждении кредита Украине в 90 миллиардов евро во время своего визита в Киев, 24 февраля, однако этого не произошло из-за блокирования Венгрией инициатив. Она обвинила премьер-министра страны Виктора Орбана в том, что он «не выполнил свои обязательства».

20 февраля Венгрия заблокировала предоставление Киеву кредита Евросоюза в размере 90 миллиардов евро. Глава внешнеполитического ведомства страны Петер Сийярто указал, что Будапешт будет блокировать его до тех пор, пока Киев не начнет пропускать российскую нефть через нефтепровод «Дружба».

Ранее также Сийярто заявил, что Будапешт заблокирует 20‑й пакет антироссийских санкций.