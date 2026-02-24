Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:49, 24 февраля 2026Мир

Еврокомиссия разозлилась на Орбана из-за Украины

Пиньо: ЕК продолжит попытки согласовать кредит в 90 млрд евро Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: commission.europa.eu

Европейская комиссия (ЕК) продолжит попытки утвердить 20-й пакет санкций против России и согласовать отправку кредита на сумму 90 миллиардов евро Украине. Об этом заявила представитель ЕК Паула Пиньо, передает Reuters.

«ЕК хотела объявить 24 февраля об утверждении кредита в 90 миллиардов для Украины (...). Мы подтверждаем, что этот вопрос остается на столе. Мы подтверждаем, что мы продолжаем работать над утверждением финансирования в 90 миллиардов евро и над 20-м пакетом санкций, и в этот раз мы это сделаем», — отметила представитель Еврокомиссии.

Пиньо указала, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен хотела объявить об утверждении кредита Украине в 90 миллиардов евро во время своего визита в Киев, 24 февраля, однако этого не произошло из-за блокирования Венгрией инициатив. Она обвинила премьер-министра страны Виктора Орбана в том, что он «не выполнил свои обязательства».

20 февраля Венгрия заблокировала предоставление Киеву кредита Евросоюза в размере 90 миллиардов евро. Глава внешнеполитического ведомства страны Петер Сийярто указал, что Будапешт будет блокировать его до тех пор, пока Киев не начнет пропускать российскую нефть через нефтепровод «Дружба».

Ранее также Сийярто заявил, что Будапешт заблокирует 20‑й пакет антироссийских санкций.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский объявил о получении большого пакета одного вида оружия

    Экономика России оказалась под угрозой из-за одного фактора

    Раскрыты подробности сексуальной жизни в царской России

    ВСУ атаковали пассажирский автобус в Брянской области

    Назван единственный вариант для встречи Путина и Зеленского

    Директор Киркорова отреагировала на слухи о полумиллионном долге артиста

    В России оценили вероятность завершения украинского конфликта к лету

    Зеленский прокомментировал критику Залужного фразой «я уважаю»

    Еврокомиссия разозлилась на Орбана из-за Украины

    Матвиенко напомнила об одном статусе Украины после данных о передаче Киеву ядерного оружия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok