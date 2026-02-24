Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:30, 24 февраля 2026Мир

Европарламент впервые исключил одну формулировку из резолюции по Украине

ЕП впервые с начала СВО принял резолюцию без упоминания «военной победы» Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Fabrizio Maffei / Shutterstock / Fotodom

Европарламент (ЕП) впервые с начала специальной военной операции (СВО) принял резолюцию без упоминания возможности военной победы Украины. Об этом сообщает ТАСС.

В тексте резолюции, ставшем самым коротким с начала СВО, парламентарии ограничились призывами к усилению давления на Москву с целью укрепления переговорных позиций Киева. Кроме того, депутаты призвали предоставить Украине надежные военные гарантии безопасности после достижения мира.

Отмечается, что главным объектом критики в ходе дебатов стала не Россия, а премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо, ранее заблокировавшие новый пакет антироссийских санкций Евросоюза и финансирование Украины на 2026-2027 годы.

Ранее председатель Евросовета Антону Кошта пригрозил Орбану последствиями из-за блокировки Будапештом многомиллиардного кредита ЕС Украине. Он подчеркнул, что ни одна страна Евросоюза не может «подрывать авторитет решений, принятых коллегиально Евросоветом».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский объявил о получении большого пакета одного вида оружия

    Экономика России оказалась под угрозой из-за одного фактора

    Раскрыты подробности сексуальной жизни в царской России

    ВСУ атаковали пассажирский автобус в Брянской области

    Назван единственный вариант для встречи Путина и Зеленского

    Директор Киркорова отреагировала на слухи о полумиллионном долге артиста

    В России оценили вероятность завершения украинского конфликта к лету

    Зеленский прокомментировал критику Залужного фразой «я уважаю»

    Еврокомиссия разозлилась на Орбана из-за Украины

    Матвиенко напомнила об одном статусе Украины после данных о передаче Киеву ядерного оружия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok