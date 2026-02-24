Европарламент впервые исключил одну формулировку из резолюции по Украине

ЕП впервые с начала СВО принял резолюцию без упоминания «военной победы» Украины

Европарламент (ЕП) впервые с начала специальной военной операции (СВО) принял резолюцию без упоминания возможности военной победы Украины. Об этом сообщает ТАСС.

В тексте резолюции, ставшем самым коротким с начала СВО, парламентарии ограничились призывами к усилению давления на Москву с целью укрепления переговорных позиций Киева. Кроме того, депутаты призвали предоставить Украине надежные военные гарантии безопасности после достижения мира.

Отмечается, что главным объектом критики в ходе дебатов стала не Россия, а премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо, ранее заблокировавшие новый пакет антироссийских санкций Евросоюза и финансирование Украины на 2026-2027 годы.

Ранее председатель Евросовета Антону Кошта пригрозил Орбану последствиями из-за блокировки Будапештом многомиллиардного кредита ЕС Украине. Он подчеркнул, что ни одна страна Евросоюза не может «подрывать авторитет решений, принятых коллегиально Евросоветом».