Экономика
08:29, 24 февраля 2026Экономика

Евросоюз рекордно закупился продуктом из России

Евростат: В 2025-м ЕС закупился рыбным филе из России на рекордную сумму
Вячеслав Агапов

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

В 2025 году Евросоюз (ЕС) рекордно закупился российским рыбным филе. Об этом со ссылкой на данные Евростата сообщает РИА Новости.

По итогам года объединение нарастило импорт продукта до максимальной суммы за всю современную историю. Поставки увеличились с 460,4 до 505,6 миллиона евро. Год к году импорт рыбного филе прибавил 9,8 процента. Это рекордный показатель с 1999 года, за все время, что собирается статистика.

В результате Россия увеличила свою долю в поставках рыбы в Евросоюз с 7,9 процента до 8,1 процента.

Как ранее отмечали в ведомстве, с 2021 по 2025 год ЕС увеличил закупки у России рыбного филе больше чем на 40 процентов.
В целом же поставки замороженной, свежей, сушеной рыбы, а также филе на европейский рынок выросли за четыре года на 15 процентов, до 680,3 миллиона евро.

Большая часть российской рыбы пошла ​​в Нидерланды, Германию, Францию ​​и Польшу. Кроме того, Португалия вошла в тройку крупнейших европейских импортеров российской рыбы.

