Экономика
12:02, 30 января 2026Экономика

Евросоюз не захотел отказываться от некоторых российских продуктов

Евростат: Импорт рыбного филе из России вырос на 40% несмотря на санкции
Кирилл Луцюк

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

С 2021 по 2025 годы Европейский союз увеличил закупки у России рыбного филе больше чем на 40 процентов. Эти данные Евростат процитировало РИА Новости.

Оказалось, что за 11 месяцев прошлого года ЕС закупил этой российской продукции на 466,6 миллиона евро. В 2021 году речь шла о 329,2 миллиона. В общем европейском импорте рыбного филе российское заняло 8,2 процента, хотя в 2021 году данный показатель составлял 6,7 процента.

В целом же поставки замороженной, свежей, сушеной рыбы, а также филе на европейский рынок выросли за четыре года на 15 процентов, до 680,3 миллиона евро.

В позапрошлом году, уже после введения многих антироссийских санкций, Евросоюз закупил российской рыбы на 709 миллионов евро. Большая часть этой продукции пошла ​​в Нидерланды, Германию, Францию ​​и Польшу. Кроме того, Португалия пошла в тройку крупнейших европейских импортеров российской рыбы.

