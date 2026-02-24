Реклама

Глава Евросовета высказался против переговоров России и Украины

Кошта заявил, что Россия не должна добиться успеха на переговорах с Украиной
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Luis Vieira / Reuters

Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Россия не должна добиться выгодных для себя условий в рамках переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине. Его слова передает РИА Новости.

«России нельзя позволить добиться успехов за столом переговоров», — сказал политик на пресс-конференции в Киеве.

Он подчеркнул, что возможное мирное урегулирование украинского конфликта должно быть основано на международном праве, уважении суверенитета, территориальной целостности и принципах Устава ООН.

До этого Кошта заявлял, что Европейский союз должен быть готов к разговору с Россией при возникновении такой необходимости.

