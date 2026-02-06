Глава Евросовета призвал готовиться к переговорам с Россией

Глава Евросовета Кошта: ЕС должен быть готов говорить с РФ при необходимости

Европейский союз (ЕС) должен быть готов говорить с Россией при возникновении такой необходимости. Об этом заявил глава Евросовета Антониу Кошта, его слова передает журнал Foreign Policy.

«Кошта заявил, что, хотя он не выступает за параллельный процесс, который может помешать переговорам во главе с США, европейцы должны быть готовы вести переговоры с Россией в случае необходимости», — утверждается в публикации.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц также заявил, что ЕС «всегда готов» к переговорам с Россией, но намерен их проводить без создания параллельных каналов связи.

6 февраля заместитель главы МИД России Дмитрий Любинский заявил, что Европа все еще играет деструктивную роль в переговорах по Украине.