Глава МИД Турции встретился с Умеровым

Глава МИД Турции Фидан встретился в Анкаре с секретарем СНБО Украины Умеровым

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился в Анкаре с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым. Об этом сообщил турецкий МИД в социальной сети X.

Ведомство опубликовало фотографию с переговоров из кабинета Фидана. Других подробностей предоставлено не было.

Глава МИД Турции во время переговоров в Давосе побеседовал со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером в неформальной обстановке и призвал американских политиков проявить креативность в вопросе урегулирования конфликта на Украине.