Турция призвала США проявить креативность в урегулировании украинского конфликта

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что во время переговоров в Давосе призвал американскую сторону проявить большую креативность в вопросе урегулирования украинского конфликта. Об этом пишет РИА Новости.
«Откровенно говоря, я попросил американскую сторону быть более креативной. Конфликт необходимо завершить», — подчеркнул глава МИД.
Он добавил, что побеседовал неформально со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером.
Ранее Фидан заявил, что ряд вопросов по завершению конфликта на Украине вышел на финальную стадию.