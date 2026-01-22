Реклама

В Турции заявили о наличии близких к разрешению вопросов по Украине

Екатерина Щербакова
Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

В процессе урегулирования конфликта на Украине имеется ряд вопросов, которые уже вышли на финальную стадию. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время выступления на форуме в Давосе.

«Есть вопросы, вышедшие на финальную стадию в контексте прекращения войны между Россией и Украиной и, соответственно, обеспечения мира между Европой и Россией», — отметил Фидан.

Однако министр не стал уточнять, о каких именно вопросах идет речь, но добавил, что от итогов этих процессов «мир может измениться либо в лучшую, либо в худшую сторону».

Ранее в Давосе завершились переговоры президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. На Западе же по итогам данной встречи сделали неутешительное заявление.

