Бросившего сына россиянина обвинили в присвоении миллионов из его гробовых за СВО

На Урале бросившего семью отца участника специальной военной операции (СВО) обвинили в присвоении миллионов из гробовых выплат. Об этом сообщает портал E1.ru.

Как рассказала порталу бывшая жена россиянина Екатерина, мужчина бросил ее с маленьким ребенком в 2005 году, а когда она попыталась добиться алиментов, начал угрожать, и женщина отозвала заявление. Кроме того, утверждает она, во время совместной жизни бывший муж избивал ее и сильно злоупотреблял алкоголем. После расставания бывший супруг провел много лет в колонии за различные преступления и не занимался ребенком.

Сын россиянина вырос, отправился на СВО, был тяжело ранен и не выжил, и россиянка попыталась лишить бывшего мужа права на получение гробовых выплат. Однако пока та оформляла нужные бумаги, мужчина успел забрать себе половину из положенной суммы — два с половиной миллиона рублей.

Это жуткая несправедливость. Мать потеряла единственного сына, пережила такое горе потери, ездила в зону военных действий в госпиталь, после смерти сына занималась оформлением документов — такое не каждый вынесет Инна Сурова адвокат Екатерины

