Россия
08:27, 28 января 2026

Семья ушедшего на СВО российского детдомовца устроила конфликт из-за гробовых

Семья бойца СВО Родькина из Тюменской области устроила конфликт из-за выплат
Марк Леонов
Марк Леонов

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Семья ушедшего на специальную военную операцию (СВО) и пропавшего без вести детдомовца из села Голымшаново Тюменской области Александра Родькина устроила конфликт из-за пока еще не назначенных гробовых выплат. Об этом сообщает портал 72.Ru.

По информации издания, речь идет о сестре бывшего воспитанника детского дома — женщина была недовольна тем, что ее брат за время службы успел дважды жениться. Россиянка уверена, что вторая супруга Родькина действовала исключительно из корысти, рассчитывая в случае смерти бойца получить причитающуюся от государства компенсацию. В качестве подтверждения своих предположений она указывает на скорость, с которой Родькин поженился с супругой — их брак был заключен через два дня после приезда военного в отпуск.

При этом сама супруга мужчины отвергает обвинения от сестры пропавшего военного. Она заявила, что знакома с Родькиным давно, около 10 лет, не рассчитывает на выплаты и, более того, до сих пор верит, что ее супруг найдется живым.

«Я везде ищу до сих пор. В моргах, через знакомых. Мне сказали, что его там нет. Я радуюсь, что нет. Может, живой. Молюсь, чтоб найти его живым», — приводит издание слова россиянки.

Ранее российский военный корреспондент Александр Харченко развеял миф о высоких доходах военных на СВО. По его словам, большую часть зарплаты бойцы Вооруженных сил России используют на нужды подразделений, а если отправляют деньги домой, то снижают шансы на выживаемость.

