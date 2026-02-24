Реклама

Ценности
19:02, 24 февраля 2026Ценности

Jean Paul Gaultier выпустил футболку с торчащими из штанов мужскими гениталиями

Карина Черных
Фото: Jean Paul Gaultier

Французский модный дом Jean Paul Gaultier предложил покупателям одежду с мужскими гениталями. Товар появился на сайте бренда.

Дизайнеры люксовой марки выпустили коллекцию белых хлопковых футболок с надписью Suck («Сосать») и изображением полового члена. При этом создатели расположили принт так, чтобы он торчал прямо из штанов. Стоимость изделия составляет 250 евро (22,5 тысячи рублей). В настоящий момент товар распродан и недоступен к покупке.

В октябре прошлого года сообщалось, что манекенщик в наряде с неприличным принтом появился на показе бренда Jean Paul Gaultier в рамках Недели моды в Париже. Тогда участник шоу вышел на подиум в облегающем комбинезоне с реалистичным рисунком голого мужского тела.

