13:07, 6 октября 2025Ценности

Манекенщик в наряде с принтом голых гениталий появился на показе в Париже

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @jeanpaulgaultier

Манекенщик в наряде с неприличным принтом появился на показе бренда Jean Paul Gaultier в рамках Недели моды в Париже. Соответствующие кадры опубликованы на странице марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Участник шоу вышел на подиум в облегающем комбинезоне с реалистичным рисунком голого мужского тела. В том числе он продемонстрировал изображение обнаженных гениталий.

В то же время образ манекенщика дополняли солнцезащитные очки с черными линзами, кожаный пояс и туфли на каблуках и с открытыми носами.

Ранее в октябре также сообщалось, что российская модель Алеся Кафельникова с голой грудью открыла показ бренда Vivienne Westwood в рамках Недели моды в Париже.

    Все новости