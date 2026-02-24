Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:27, 24 февраля 2026Россия

Медведев допустил ядерный удар по странам-поставщикам «грязной бомбы» для Украины

Медведев: РФ может ударить по тем, кто поставит ядерное оружие Украине
Майя Назарова

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Заместитель Совета безопасности России Дмитрий Медведев допустил ядерный удар по странам-поставщикам «грязной бомбы» для Украины. Свой комментарий по ситуации он опубликовал в посте в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что РФ имеет на подобный симметричный ответ полное право.

Медведев таким образом отреагировал на распространенную во вторник Службой внешней разведки (СВР) России информацию о соответствующих планах Парижа и Лондона. Он отметил, что эти сведения радикальном меняют положение дел. «И дело тут не в разрушении ДНЯО и еще чего-то там в международном праве. Это прямая передача ядерного оружия воюющей стране», — подчеркнул бывший президент России.

До этого о работе Франции и Великобритании над предоставлением Украине ядерной бомбы доложили в СВР. По ее данным, в Европе планируют замаскировать операцию под самостоятельную разработку украинцев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стала известна причина нападения подрывника на сотрудников ДПС в Москве

    Экономика России оказалась под угрозой из-за одного фактора

    Раскрыты подробности сексуальной жизни в царской России

    Боец в зоне СВО рассказал о самом трудном эпизоде в освобождении Курской области

    Все граждане соседней с Россией страны получат долю с продажи энергоресурса в Китай

    Москвичам рассказали о погоде в первый день весны

    Россиян призвали брать ипотеку на двоих

    Оценены шансы сборной России по хоккею выиграть золото Олимпиады-2030

    Зеленский высказался о своем переизбрании

    Медведев допустил ядерный удар по странам-поставщикам «грязной бомбы» для Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok