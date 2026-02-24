Медведев: РФ может ударить по тем, кто поставит ядерное оружие Украине

Заместитель Совета безопасности России Дмитрий Медведев допустил ядерный удар по странам-поставщикам «грязной бомбы» для Украины. Свой комментарий по ситуации он опубликовал в посте в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что РФ имеет на подобный симметричный ответ полное право.

Медведев таким образом отреагировал на распространенную во вторник Службой внешней разведки (СВР) России информацию о соответствующих планах Парижа и Лондона. Он отметил, что эти сведения радикальном меняют положение дел. «И дело тут не в разрушении ДНЯО и еще чего-то там в международном праве. Это прямая передача ядерного оружия воюющей стране», — подчеркнул бывший президент России.

До этого о работе Франции и Великобритании над предоставлением Украине ядерной бомбы доложили в СВР. По ее данным, в Европе планируют замаскировать операцию под самостоятельную разработку украинцев.