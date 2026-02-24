Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:02, 24 февраля 2026Ценности

Модель с изуродованным от паразита лицом рассказала о разрыве грудного импланта

Модель с изуродованным лицом Глэнвилл рассказала о разрыве грудного импланта
Екатерина Ештокина

Кадр: TMZ.com

Модель и бывшая участница популярного американского реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз» Брэнди Глэнвилл, лицо которой изуродовал лицевой паразит, рассказала о разрыве грудного импланта 20-летней давности. Ее комментарий приводит InTouch Weekly.

По словам манекенщицы, она заметила, что ее правая грудь выглядит меньше левой, после чего решила сделать УЗИ.

Врач сказала: "Брэнди, тебе нужно было удалить их еще вчера. У тебя медленная утечка из левого [имплантата], а правый [имплантат] полностью разорвался, и это затронуло все твои лимфатические узлы под обеими руками. Вероятно, именно поэтому, что бы ни происходило у вас на лице, жидкость не может оттекать, потому что ваши лимфатические узлы забиты силиконом», — процитировала она слова доктора.

Материалы по теме:
Ультрафиолет или жизнь Личный опыт: чем может закончиться любовь к пляжу и солярию
Ультрафиолет или жизньЛичный опыт: чем может закончиться любовь к пляжу и солярию
17 апреля 2016
Ядовитая красота Погоня за загорелой кожей веками убивала женщин. От солярия их не отучил даже рак
Ядовитая красотаПогоня за загорелой кожей веками убивала женщин. От солярия их не отучил даже рак
14 июля 2020

Глэнвилл добавила, что нашла пластического хирурга в Беверли-Хиллз и надеется, что удаление имплантов станет первым шагом к тому, чтобы начать новую жизнь. «Наш план — удалить их. [Доктор Уриан] сказал, что там образовалась рубцовая ткань, и он не знает, что обнаружит в лимфатических узлах и сколько работы ему придется делать, поэтому наш второй план — установить еще один имплант. Но я на это ответила: "Нет!»… Я вообще не хочу силикон в своем теле"», — призналась она.

Модель заключила, что намерена вернуться на работу. «Я хочу снова выглядеть лучше. Я хочу снова работать. Я хочу снова обрести энергию», — подытожила она.

Известно, что впервые Глэнвилл рассказала о симптомах загадочной болезни в декабре 2024 года. Она заявила, что сдала несколько анализов, однако врачи так и не смогли поставить диагноз. По мнению некоторых медиков, ее симптомы возникли из-за некоего паразита, а другие назвали их причиной стресс, уточнила модель.

В апреле 2025 года Брэнди Глэнвилл раскрыла многомиллионную сумму трат на лечение загадочного заболевания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это начало конца». Зеленский высказался о перспективах конфликта, выборах на Украине и своем будущем

    ЕС не смог ввести новые санкции против России и дать Украине огромный кредит. Кто помешал?

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    Зеленский в годовщину начала спецоперации вернулся в свой бункер

    Россия резко увеличила экспорт одной замороженной ягоды

    Турист отпраздновал свой день рождения в ночном клубе популярного курорта Европы и исчез

    Зеленский обратился к Западу с одним требованием

    Раскрыты подробности избиения российской актрисы в пабе

    Опровергнута польза одной популярной утренней привычки

    Россиянам назвали способы защититься от NFC-мошенников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok