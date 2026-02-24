Модель с изуродованным от паразита лицом рассказала о разрыве грудного импланта

Модель с изуродованным лицом Глэнвилл рассказала о разрыве грудного импланта

Модель и бывшая участница популярного американского реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз» Брэнди Глэнвилл, лицо которой изуродовал лицевой паразит, рассказала о разрыве грудного импланта 20-летней давности. Ее комментарий приводит InTouch Weekly.

По словам манекенщицы, она заметила, что ее правая грудь выглядит меньше левой, после чего решила сделать УЗИ.

Врач сказала: "Брэнди, тебе нужно было удалить их еще вчера. У тебя медленная утечка из левого [имплантата], а правый [имплантат] полностью разорвался, и это затронуло все твои лимфатические узлы под обеими руками. Вероятно, именно поэтому, что бы ни происходило у вас на лице, жидкость не может оттекать, потому что ваши лимфатические узлы забиты силиконом», — процитировала она слова доктора.

Глэнвилл добавила, что нашла пластического хирурга в Беверли-Хиллз и надеется, что удаление имплантов станет первым шагом к тому, чтобы начать новую жизнь. «Наш план — удалить их. [Доктор Уриан] сказал, что там образовалась рубцовая ткань, и он не знает, что обнаружит в лимфатических узлах и сколько работы ему придется делать, поэтому наш второй план — установить еще один имплант. Но я на это ответила: "Нет!»… Я вообще не хочу силикон в своем теле"», — призналась она.

Модель заключила, что намерена вернуться на работу. «Я хочу снова выглядеть лучше. Я хочу снова работать. Я хочу снова обрести энергию», — подытожила она.

Известно, что впервые Глэнвилл рассказала о симптомах загадочной болезни в декабре 2024 года. Она заявила, что сдала несколько анализов, однако врачи так и не смогли поставить диагноз. По мнению некоторых медиков, ее симптомы возникли из-за некоего паразита, а другие назвали их причиной стресс, уточнила модель.

В апреле 2025 года Брэнди Глэнвилл раскрыла многомиллионную сумму трат на лечение загадочного заболевания.