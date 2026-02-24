Реклама

14:23, 24 февраля 2026Экономика

Москвичам назвали срок таяния снега

Синоптик Позднякова: Снег в столице растает в третьей декаде марта при тепле
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Снег может растаять в столице к началу последней декады марта, если погода будет очень теплой. Об этом агентству «Москва» сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Синоптик отметила, что снега в Москве в этом году очень много, и, чтобы его растопить, нужно, чтобы были дожди и теплая погода с устойчиво положительной среднесуточной температурой воздуха.

Ранее стало известно, что сугробы в Москве достигли высоты в 70 сантиметров. 21 февраля был побит рекорд 1966 года, когда в этот день высота снежного покрова составила 64 сантиметра при норме для этого дня в 38 сантиметров.

Из-за обильных снегопадов столичные автовладельцы начали парковаться на горах из снега.

