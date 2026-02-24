Москвичи начали парковаться на горах

Автомобилисты в Москве начали парковаться на горах из снега

Столичные автовладельцы начали парковаться на горах из снега, сообщает Telegram-канал «Москва М125».

На кадрах показаны снежные «горы», которые появились после чистки снега. Автомобили припаркованы прямо на «склонах» огромных снежных сугробов.

Ранее в столице сформировались сугробы рекордной высоты. В субботу, 21 февраля, высота сугробов на метеостанции ВДНХ в Москве достигла 70 см, что в 1,8 раза превышает климатическую норму. Был побит рекорд 1966 года, когда высота снежного покрова в этот день составила 64 сантиметра.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, очередная череда снегопадов в Москве сойдет на нет в середине текущей недели. Ко вторнику, 24 февраля, в столице на метеостанции ВДНХ высота сугробов составила 62 сантиметра. Снегопады принесут еще от 4 до 8 сантиметров снега.