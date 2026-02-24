Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:59, 24 февраля 2026Интернет и СМИ

На Западе предрекли беспорядки на Украине после мирного соглашения с Россией

Politico: Дискуссии об уступках территорий спровоцируют беспорядки на Украине
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Дискуссии о возможных уступках территорий в Киеве в рамках мирного урегулирования конфликта могут вскоре «выйти из-под контроля» и спровоцировать беспорядки на Украине. Такой исход после потенциального заключения соглашения с Россией предрекает издание Politico.

Кроме прочего, в статье упоминается, что украинские граждане изъявляют все меньше желания вступать в ряды армии, а мобилизация не пользуется популярностью в стране.

По данным опроса Киевского международного института социологии, число украинцев, согласных на ряд территориальных уступок ради завершения конфликта, растет. С 2022 года таких людей стало втрое больше и достигло 33 процента к декабрю 2025-го.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Буданов высказался об ударе по Валдаю

    Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    Названа причина смерти амурского тигра Амадея из Ленинградского зоопарка

    На Западе предрекли беспорядки на Украине после мирного соглашения с Россией

    Части россиян пообещали сильные дожди и снегопады

    Известная актриса рассказала о любви к готовке

    Число бойкотирующих из-за России открытие Паралимпиады-2026 стран дошло до шести

    Уничтожение живой силы ВСУ российскими FPV-дронами попало на видео

    В Германии разрешили называть Мерца одним словом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok