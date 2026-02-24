На Западе предрекли беспорядки на Украине после мирного соглашения с Россией

Politico: Дискуссии об уступках территорий спровоцируют беспорядки на Украине

Дискуссии о возможных уступках территорий в Киеве в рамках мирного урегулирования конфликта могут вскоре «выйти из-под контроля» и спровоцировать беспорядки на Украине. Такой исход после потенциального заключения соглашения с Россией предрекает издание Politico.

Кроме прочего, в статье упоминается, что украинские граждане изъявляют все меньше желания вступать в ряды армии, а мобилизация не пользуется популярностью в стране.

По данным опроса Киевского международного института социологии, число украинцев, согласных на ряд территориальных уступок ради завершения конфликта, растет. С 2022 года таких людей стало втрое больше и достигло 33 процента к декабрю 2025-го.