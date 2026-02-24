Реклама

России предрекли взятие Одессы при одном условии

Сакс: Россия возьмет Одессу, если мирный договор не подпишут
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Россия начнет освобождение оставшихся областей Украины, если мирный договор не будет подписан. Об этом заявил профессор и директор Института устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью для итальянской газеты IL Fatto Quotidiano.

По мнению эксперта, Россия одержит победу в конфликте и добьется трех целей: контроль над территорией, нейтралитет Киева и обязательство не вступать в Североатлантический альянс, а также отсутствие войск НАТО на Украине.

«Если мирного соглашения не будет, то, Россия, возможно, возьмет Одессу и, вероятно, приступит к освобождению других областей Украины», — уточнил он.

Сакс подчеркнул, что заключение мирного соглашения будет возможно, если европейские лидеры прекратят запугивать население мнимой «российской угрозой», а ответственность за налаживание контакта между Москвой и Брюсселем возьмет на себя канцлер Германии Фридрих Мерц.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что немецкие власти исключают поставки дальнобойных ракет Taurus на Украину. По словам министра, поставки Taurus приведут к эскалации конфликта и Берлину не следует накалять обстановку.

