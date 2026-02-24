Назван единственный вариант для встречи Путина и Зеленского

Костенко: Путин и Зеленский встретятся только для передачи территорий РФ

Встреча украинского лидера Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина может состояться только для подписания документов о передаче территорий России, но такой сценарий не представляется возможным. Об этом заявил народный депутат и секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко, его слова передает УНИАН.

«Разве что при условии, что мы ему все отдадим, и они встретятся только для того, чтобы это скрепить подписью. Но в ситуации, когда у Украины четкая позиция, что мы не отдаем России свои территории и не признаем их российскими, такая встреча в ближайшее время для меня маловероятна и нереалистична», — отметил он, прокомментировав информацию о возможной в скором времени встрече лидеров России и Украины.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Владимиром Путиным для завершения конфликта. «Мы должны закончить войну», — обратился он к российскому лидеру.