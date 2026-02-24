Зеленский заявил о готовности к встрече с Путиным

Зеленский заявил о готовности к встрече с Путиным для завершения конфликта

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности к встрече с президентом России Владимиром Путиным для завершения конфликта. Об этом он сообщил в интервью Tagesschau.

«У меня есть простое сообщение для Путина: я готов к встрече. Мы должны закончить войну», — обратился Зеленский к российскому президенту.

24 февраля в Кремле сделали заявление об урегулировании ситуации на Украине в годовщину специальной военной операции. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков напомнил о готовности Москвы к разрешению конфликта политико-дипломатическими средствами.

Ранее стало известно, что Зеленский решил организовать встречу с Путиным. Сообщалось, что представитель Киева захотел увидеться с президентом России в Женеве.