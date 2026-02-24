Реклама

16:30, 24 февраля 2026Силовые структуры

Назван мотив участия британских спецслужб в покушении на генерала Алексеева

Гагин: Покушение на генерала Алексеева с участием Британии готовилось долго
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Покушение на заместителя начальника ГРУ ВС России генерал-лейтенанта Владимира Алексеева с участием британских спецслужб готовилось долго на фоне переговоров о мире между Россией и Украиной. Об этом заявил военный эксперт, советник главы ДНР Ян Гагин в интервью News.ru.

Он считает, что противник намеренно провоцирует Россию на продолжение конфликта. Алексеев также участвовал в проведении мирных переговоров, и тут происходит покушение на него именно с украинским следом под влиянием Великобритании и других стран НАТО, которым не нужен мир, отметил эксперт. По его словам, подобных провокаций много, поэтому напрашивается вывод о мотивах другой стороны.

Гагин указал, что покушение на генерала тщательно готовилось не один месяц.

О британском следе в покушении на Алексеева заявил директор ФСБ Александр Бортников.

Четырем фигурантам дела о покушении на жизнь генерала — Любомиру Корбе, Виктору и Павлу Васиным и Зинаиде Серебрицкой предъявили обвинение по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).

Нападение на Алексеева было совершено утром 6 февраля в лифтовом холле его дома на Волоколамском шоссе. Военный уже пришел в сознание.

