Гагин: Покушение на генерала Алексеева с участием Британии готовилось долго

Покушение на заместителя начальника ГРУ ВС России генерал-лейтенанта Владимира Алексеева с участием британских спецслужб готовилось долго на фоне переговоров о мире между Россией и Украиной. Об этом заявил военный эксперт, советник главы ДНР Ян Гагин в интервью News.ru.

Он считает, что противник намеренно провоцирует Россию на продолжение конфликта. Алексеев также участвовал в проведении мирных переговоров, и тут происходит покушение на него именно с украинским следом под влиянием Великобритании и других стран НАТО, которым не нужен мир, отметил эксперт. По его словам, подобных провокаций много, поэтому напрашивается вывод о мотивах другой стороны.

Гагин указал, что покушение на генерала тщательно готовилось не один месяц.

О британском следе в покушении на Алексеева заявил директор ФСБ Александр Бортников.

Четырем фигурантам дела о покушении на жизнь генерала — Любомиру Корбе, Виктору и Павлу Васиным и Зинаиде Серебрицкой предъявили обвинение по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).

Нападение на Алексеева было совершено утром 6 февраля в лифтовом холле его дома на Волоколамском шоссе. Военный уже пришел в сознание.