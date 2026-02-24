Названа главная особенность подготовки российских бойцов в зоне СВО

Замкомандира 810-й бригады Комаров: ВС России готовят универсальных бойцов

Вооруженные силы (ВС) России готовят универсальных бойцов, готовых к любым обстоятельствам на поле боя. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал заместитель командира 810-й бригады морской пехоты, подполковник Иван Комаров, кавалер четырех орденов Мужества.

«На полигоне всех учим одинаково. Понятно, у кого-то склонность к инженерному делу, у кого-то — к медицине, у кого-то — к выносливости. Это учитываем. Но в бою все складывается иначе. Подготовили группу — прилетел FPV-дрон, кого-то ранил. И что дальше? Нет медика? Нет пулеметчика? Поэтому мы прогоняем всех по всем специальностям. У меня бойцы универсальные, подготовленные на сто процентов», — указал подполковник.

Комаров добавил, что лично участвует в подготовке бойцов на полигоне. Он подчеркнул, что учиться необходимо постоянно, поэтому обязательно отрабатывает многие вещи вместе с другими военными.

Ранее Комаров рассказал, что ВС России все чаще используют электронные системы, продумывая до мелочей каждую деталь боя.