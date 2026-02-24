Названа причина смерти амурского тигра Амадея из Ленинградского зоопарка

Ленинградский зоопарк: Тигр Амадей умер от сердечно-сосудистой недостаточности

В Ленинградском зоопарке ушел из жизни любимец многих — 16-летний тигр Амадей. Причиной смерти дикой кошки стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. Трагическую новость сообщили в официальном Telegram-канале зверинца.

«Его уход — большая и тяжелая утрата для всех нас. В октябре хищнику должно было исполниться 17 лет», — добавили в зоопарке.

Из-за солидного возраста у Амадея появились также заболевания печени, почек и произошли изменения в кишечнике. Он регулярно получал поддерживающую терапию от ветеринарных врачей, а кипер и зоологи окружали его теплотой и заботой.

Амадей приехал в Ленинградский зоопарк совсем котенком, когда ему был всего один год, но уже тогда он был внушительных размеров, с мощными лапами, громадными клыками и роскошными «бакенбардами».

«Наш тигр любил лежать на крыше берлоги, неспешно прогуливаться и с интересом наблюдать за маленькими посетителями. До последнего у него проявлялся сложный характер — гордый, упрямый, непокладистый», — добавили в пресс-службе зверинца.

В зоопарке заключили, что уход тигра Амадея больно отозвался в каждом, кто был рядом с ним. Амадей навсегда останется частью истории Ленинградского зоопарка.

