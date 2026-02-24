Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
22:04, 24 февраля 2026Из жизни

Названа причина смерти амурского тигра Амадея из Ленинградского зоопарка

Ленинградский зоопарк: Тигр Амадей умер от сердечно-сосудистой недостаточности
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Ленинградский зоопарк / Telegram

В Ленинградском зоопарке ушел из жизни любимец многих — 16-летний тигр Амадей. Причиной смерти дикой кошки стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. Трагическую новость сообщили в официальном Telegram-канале зверинца.

«Его уход — большая и тяжелая утрата для всех нас. В октябре хищнику должно было исполниться 17 лет», — добавили в зоопарке.

Из-за солидного возраста у Амадея появились также заболевания печени, почек и произошли изменения в кишечнике. Он регулярно получал поддерживающую терапию от ветеринарных врачей, а кипер и зоологи окружали его теплотой и заботой.

Амадей приехал в Ленинградский зоопарк совсем котенком, когда ему был всего один год, но уже тогда он был внушительных размеров, с мощными лапами, громадными клыками и роскошными «бакенбардами».

«Наш тигр любил лежать на крыше берлоги, неспешно прогуливаться и с интересом наблюдать за маленькими посетителями. До последнего у него проявлялся сложный характер — гордый, упрямый, непокладистый», — добавили в пресс-службе зверинца.

В зоопарке заключили, что уход тигра Амадея больно отозвался в каждом, кто был рядом с ним. Амадей навсегда останется частью истории Ленинградского зоопарка.

В конце 2025 года стало известно о смерти льва, раненного при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Васильевский зоопарк в Запорожской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Буданов высказался об ударе по Валдаю

    Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    Видео Оксаны Самойловой без штанов оценили в сети фразой «больше нечего показать»

    ЦРУ отправило тайное предупреждение о нападении Китая на Тайвань

    В офисе Зеленского озвучили новый дедлайн для России по Донбассу

    В Британии заявили о серьезных потерях ВСУ

    Названа причина смерти амурского тигра Амадея из Ленинградского зоопарка

    На Западе предрекли беспорядки на Украине после мирного соглашения с Россией

    Части россиян пообещали сильные дожди и снегопады

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok