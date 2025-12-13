Пострадавший при атаке ВСУ на Васильевский зоопарк лев умер

Рогов сообщил о смерти льва, раненого при атаке ВСУ на Васильевский зоопарк

Лев, раненый при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Васильевский зоопарк в Запорожской области, умер от полученных ран. Об этом РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«К сожалению, раненый лев умер. Шансов выжить у него было крайне мало», — заявил он.

Степень разрушения зоопарка и нанесенный ущерб в настоящий момент уточняются, добавил Рогов.

Об атаке на Васильевский зоопарк стало известно 13 декабря. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что часть вольеров была разрушена. Среди людей пострадавших нет.