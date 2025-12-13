Реклама

23:43, 13 декабря 2025Из жизни

Пострадавший при атаке ВСУ на Васильевский зоопарк лев умер

Рогов сообщил о смерти льва, раненого при атаке ВСУ на Васильевский зоопарк
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Eva Manez / Reuters

Лев, раненый при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Васильевский зоопарк в Запорожской области, умер от полученных ран. Об этом РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«К сожалению, раненый лев умер. Шансов выжить у него было крайне мало», — заявил он.

Степень разрушения зоопарка и нанесенный ущерб в настоящий момент уточняются, добавил Рогов.

Об атаке на Васильевский зоопарк стало известно 13 декабря. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что часть вольеров была разрушена. Среди людей пострадавших нет.

