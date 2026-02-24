Названа сумма ущерба по делу о теракте в «Крокус Сити Холле»

Сумма ущерба по делу о теракте в «Крокусе» составила 6 миллиардов рублей

Сумма ущерба по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье составляет шесть миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на адвоката потерпевших Людмилу Айвар сообщают «Известия».

По словам адвоката, потерпевшие и прокурор потребовали наказать пожизненным сроком четырех исполнителей теракта. Трое из обвиняемых полностью признали свою вину, один признал лишь частично.

Для 11 фигурантов уголовного дела потребовали штрафы от 1,2 до 2,7 миллионов рублей. и сроки от 19 до 22 лет лишения свободы.

18 февраля исполнители теракта Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов (внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обратились в суде к потерпевшим и попросили у них прощения.