Новый министр обороны Нидерландов обратилась к Европе

Йешильгез-Зегериус: Европа должна взять свою безопасность «в свои руки»

Европейские страны должны брать ответственность за свою безопасность «в свои руки». Об этом заявила новый министр обороны Нидерландов Дилан Йешильгез-Зегериус в интервью телеканалу NPO 1.

Так она прокомментировала планы правительства страны повысить военные расходы. Министр отметила, что траты на оборону могут потребовать «сложных бюджетных решений», но они необходимы для «долгосрочной безопасности страны и ее союзников».

«Пришло время, чтобы мы взяли это [обеспечение безопасности] в свои руки. Как Нидерланды, так и Европа — ради собственной безопасности», — подчеркнула она.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Европу забыть о «наивном пацифизме» в эпоху между войной и миром. Он заявил, что европейские страны, включая ФРГ, должны взять ответственность за оборону собственных границ в свои руки и научиться говорить на языке силы.