Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:10, 24 февраля 2026Мир

Новый министр обороны Нидерландов обратилась к Европе

Йешильгез-Зегериус: Европа должна взять свою безопасность «в свои руки»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: John Beckmann / Defodi Images / Globallookpress.com

Европейские страны должны брать ответственность за свою безопасность «в свои руки». Об этом заявила новый министр обороны Нидерландов Дилан Йешильгез-Зегериус в интервью телеканалу NPO 1.

Так она прокомментировала планы правительства страны повысить военные расходы. Министр отметила, что траты на оборону могут потребовать «сложных бюджетных решений», но они необходимы для «долгосрочной безопасности страны и ее союзников».

«Пришло время, чтобы мы взяли это [обеспечение безопасности] в свои руки. Как Нидерланды, так и Европа — ради собственной безопасности», — подчеркнула она.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Европу забыть о «наивном пацифизме» в эпоху между войной и миром. Он заявил, что европейские страны, включая ФРГ, должны взять ответственность за оборону собственных границ в свои руки и научиться говорить на языке силы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве смертник бросил бомбу в машину с полицейскими. Погиб один сотрудник ГАИ

    ЕС не смог ввести новые санкции против России и дать Украине огромный кредит. Кто помешал?

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    Новый министр обороны Нидерландов обратилась к Европе

    Захарова рассказала о вызвавших обеспокоенность России словах Зеленского

    Парень элегантно отомстил мешавшему ему спать брату

    Известный политик накачал певицу наркотиками и изнасиловал за границей

    В сети восхитились внешностью 64-летней Милен Фармер на видео с премьеры шоу

    Иностранный журналист восхитился видео с Путиным и обратился к Западу

    В участии Мединского на переговорах увидели сигнал для Украины и США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok