17:00, 20 февраля 2026Мир

Мерц обратился к Европе с призывом о войне и мире

Мерц призвал Европу забыть о наивном пацифизме в эпоху ни войны, ни мира
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Европу забыть о «наивном пацифизме» в эпоху между войной и миром. Слова политика передает телеканал Tagesschau.

«Мы в Европе сегодня не находимся в состоянии войны, но и в условиях мира тоже. (...) Тот, кто сегодня следует наивному пацифизму, способствует войнам будущего», — сказал он.

Канцлер подчеркнул, что Германия и Европа должны взять на себя ответственность за оборону собственных границ и научиться говорить на языке силы.

Ранее Мерц заявил, что конфликт на Украине закончится, когда одна из его сторон будет истощена в военном или экономическом плане. Он отметил, что не видит больших шансов на быстрое окончание боевых действий путем переговоров.

