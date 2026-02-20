Мерц обратился к Европе с призывом о войне и мире

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Европу забыть о «наивном пацифизме» в эпоху между войной и миром. Слова политика передает телеканал Tagesschau.
«Мы в Европе сегодня не находимся в состоянии войны, но и в условиях мира тоже. (...) Тот, кто сегодня следует наивному пацифизму, способствует войнам будущего», — сказал он.
Канцлер подчеркнул, что Германия и Европа должны взять на себя ответственность за оборону собственных границ и научиться говорить на языке силы.
Ранее Мерц заявил, что конфликт на Украине закончится, когда одна из его сторон будет истощена в военном или экономическом плане. Он отметил, что не видит больших шансов на быстрое окончание боевых действий путем переговоров.