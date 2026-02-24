Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:15, 24 февраля 2026Ценности

Обнародованы новые детали Met Gala 2026

Vogue: Дресс-коду Met Gala 2026 дали название «Мода — это искусство»
Мария Винар

Фото: Charles Sykes / Invision / AP

Журнал Vogue обнародовал новые детали бала Met Gala 2026 года. Сообщение опубликовано на сайте модного издания.

Теме дресс-кода весеннего бала, который состоится 4 мая, дали название Fashion is Art («Мода — это искусство»). Согласно его идее, гостям нужно показать костюм как настоящее произведение искусства. «Что объединяет каждый кураторский отдел и каждую галерею музея, так это мода, или одетое тело? Это общая нить, пронизывающая весь музей, и именно в этом заключалась первоначальная идея выставки», — отметил куратор Метрополитен-музея Эндрю Болтон.

Ранее сообщалось, что предстоящий Met Gala будет посвящен искусству костюма. При этом утверждалось, что с выставкой откроется новое пространство площадью около 1115 квадратных метров, которое будет располагаться рядом с Большим залом Метрополитен-музея.

Позже стало известно, что на Met Gala впервые за 10 лет появится Бейонсе. Уточняется, что певица будет присутствовать на нем в качестве сопредседателя. Вместе с ней бал возглавит актриса Николь Кидман и теннисистка Винус Уильямс.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский рассказал о первой просьбе Байдена после начала СВО

    ЕС не смог ввести новые санкции против России и дать Украине огромный кредит. Кто помешал?

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    Найдена закономерность в совершающихся на территории России терактах

    Обнародованы новые детали Met Gala 2026

    Российский губернатор рассказал о неожиданном решении подчиненного

    Россиянин зарубил отца после отказа взять на себя вину в преступлении

    Мэйуэзер и Пакьяо проведут реванш

    Более 100 рейсов задержали в аэропорту на юге России

    Приплывший угрожать Ирану авианосец затопило фекалиями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok