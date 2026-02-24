Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:17, 24 февраля 2026Наука и техника

Обнаружена неожиданная причина ухудшения здоровья полости рта

FDM: Одновременный прием пяти и более препаратов ухудшает состояние полости рта
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: AYO Production / Shutterstock / Fotodom

Одновременный прием пяти и более препаратов может негативно отражаться на состоянии полости рта у пожилых людей. К такому выводу пришли авторы обзора, посвященного влиянию множественной лекарственной терапии на стоматологическое здоровье. Работа опубликована в Frontiers in Dental Medicine (FDM).

По данным ученых, более 30-40 процентов людей старше 65 лет регулярно принимают несколько лекарств, а при хронических заболеваниях этот показатель еще выше. Исследователи отмечают, что многие распространенные препараты, в том числе антидепрессанты, антигипертензивные средства и лекарства с антихолинергическим действием, снижают слюноотделение. Развивается ксеростомия (сухость во рту), которая повышает риск кариеса, кандидоза, воспалительных поражений слизистой и заболеваний десен. Кроме того, некоторые лекарства могут вызывать разрастание десневой ткани, язвы, изменение вкуса и затруднять ношение протезов.

Материалы по теме:
Когда чистить зубы: до или после завтрака? Врач поставила точку в спорах
Когда чистить зубы: до или после завтрака?Врач поставила точку в спорах
28 июня 2025
Россияне вставляют себе зубы и увеличивают губы дома, чтобы сэкономить на врачах. Как это приводит к жутким последствиям?
Россияне вставляют себе зубы и увеличивают губы дома, чтобы сэкономить на врачах.Как это приводит к жутким последствиям?
25 августа 2023

Ситуацию усложняет то, что пациенты нередко воспринимают сухость и дискомфорт как «нормальное старение» и не сообщают о симптомах врачу. При этом стоматологи не всегда имеют полный доступ к информации о назначенной терапии, а взаимодействие между медицинскими и стоматологическими службами остается фрагментарным.

Авторы подчеркивают необходимость междисциплинарного подхода: регулярного пересмотра списка препаратов совместно с врачом и фармацевтом, снижения при возможности лекарственной нагрузки, а также усиленной профилактики — использования высокофтористых паст, средств для увлажнения слизистой и индивидуальных рекомендаций по гигиене. Такой подход может помочь сохранить не только здоровье зубов, но и качество жизни пожилых пациентов.

Ранее ученые выяснили, что теафлавины из черного чая замедляют развитие кариеса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия столкнулась с массовым террором, заявил Путин. Президент высказался о последних атаках и напомнил о самом страшном сценарии

    Автомобилистам напомнили о важных изменениях с 1 марта

    Дерипаска дал тревожный прогноз о российской экономике

    В России ответили на заявление Зеленского о готовности к встрече с Путиным

    Jean Paul Gaultier выпустил футболку с торчащими из штанов мужскими гениталиями

    Россиян предупредили о неочевидном ежемесячном скрытом налоге

    России предрекли взятие Одессы при одном условии

    Доктор Мясников призвал россиян не игнорировать безобидный на первый взгляд симптом

    Москвичей предупредили о потеплении

    Перечислены ошибки при обновлении смартфона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok