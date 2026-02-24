Одержимого Ким Кардашьян «короля губ» нашли без признаков жизни

Одержимого Ким Кардашьян «короля губ» Джордана Парка нашли без признаков жизни

Одержимого пластической хирургией фаната американской телезвезды Ким Кардашьян Джордана Парка нашли без признаков жизни. Об этом сообщает ITV.

34-летнего мужчину, известного как британский «король губ», обнаружили в кровати в номере отеля в Лондоне. В комнате также было замечено пять пакетов с медикаментами.

По словам правоохранителей, предположительно, незадолго до происшествия Парк перенес пластическую операцию. Он мог сделать бразильскую подтяжку ягодиц (BBL — операция, при которой в ягодицы вводят жир из других частей тела пациента, — прим. «Ленты.ру»), отмечает The Sun. По подозрению в причастности к инциденту оказались арестованы 43-летний мужчина и 52-летняя женщина, позже отпущенные под залог.

В свою очередь, сам Парк также оказывал косметологические услуги и был арестован и выпущен под залог. В 2024 году после проведенной им безоперационной подтяжки ягодиц не выжила 33-летняя мать пяти детей Элис Уэбб. При этом впоследствии он продолжил незаконно продавать в интернете рецептурные инъекции для похудения.

Известно, что фанат Кардашьян перенес десятки пластических операций на сумму более 130 тысяч фунтов стерлингов (примерно 13 миллионов рублей).

В декабре 2025 года сообщалось, что у российского фигуриста Евгения Плющенко возникли осложнения после операции у хирурга Тимура Хайдарова.