17:04, 24 февраля 2026Ценности

Одержимого Ким Кардашьян «короля губ» нашли без признаков жизни

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @jordanjamespark2

Одержимого пластической хирургией фаната американской телезвезды Ким Кардашьян Джордана Парка нашли без признаков жизни. Об этом сообщает ITV.

34-летнего мужчину, известного как британский «король губ», обнаружили в кровати в номере отеля в Лондоне. В комнате также было замечено пять пакетов с медикаментами.

По словам правоохранителей, предположительно, незадолго до происшествия Парк перенес пластическую операцию. Он мог сделать бразильскую подтяжку ягодиц (BBL — операция, при которой в ягодицы вводят жир из других частей тела пациента, — прим. «Ленты.ру»), отмечает The Sun. По подозрению в причастности к инциденту оказались арестованы 43-летний мужчина и 52-летняя женщина, позже отпущенные под залог.

В свою очередь, сам Парк также оказывал косметологические услуги и был арестован и выпущен под залог. В 2024 году после проведенной им безоперационной подтяжки ягодиц не выжила 33-летняя мать пяти детей Элис Уэбб. При этом впоследствии он продолжил незаконно продавать в интернете рецептурные инъекции для похудения.

Известно, что фанат Кардашьян перенес десятки пластических операций на сумму более 130 тысяч фунтов стерлингов (примерно 13 миллионов рублей).

В декабре 2025 года сообщалось, что у российского фигуриста Евгения Плющенко возникли осложнения после операции у хирурга Тимура Хайдарова.

