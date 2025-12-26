У Евгения Плющенко возникли осложнения после пластики у Тимура Хайдарова

Фигурист Евгений Плющенко почти перестал моргать после пластики

У фигуриста Евгения Плющенко возникли осложнения после операции у хирурга Тимура Хайдарова. Соответствующую информацию публикует Telegram-канал «Свита Короля».

По словам анонимного источника, близкого к окружению спортсмена, он почти перестал моргать после коррекции внешности. «Раньше я как-то не замечал, но в последнее время ловлю себя на мысли, что Женя почти не моргает, а когда моргает, то делает это как-то не очень естественно. Как будто ему для этого нужно приложить усилие, сделать дополнительное движение головой», — высказался инсайдер.

Еще один коллега Плющенко заявил, что фигурист после пластики стал выглядеть иначе. «Яна может сколько угодно рассказывать, что стало лучше, нахваливать Хайдарова. Но это уже не тот Женя», — заключил он.

Ранее в декабре стало известно, что на пластику Евгения Плющенко вдохновила Яна Рудковская. По словам продюсера, она хотела, чтобы спортсмену сделали эффект «лисьих глаз», однако в результате ему провели полную подтяжку лица без ее ведома.